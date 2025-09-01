Артета рассказал об изменениях в игре «Арсенала» после перерыва в матче АПЛ с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета объяснил, что стало причиной изменений в игре «Арсенала» во втором тайме в матче 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:1).

«Это «Энфилд», и в какой-то момент всё меняется. Нельзя доминировать на «Энфилде» все 95 минут, и ситуация менялась по-разному. Мы начали торопиться, совершать потери, не так хорошо с ними справлялись, поэтому не могли действовать как команда. Соперник будет создавать моменты, не создавая при этом опасных ситуаций», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После первых трёх туров «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе шесть очков.