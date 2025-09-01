Скидки
Все новости
«Я думал, моя карьера и жизнь закончены». Роналдо вспомнил о своей тяжелейшей травме

Двухкратный чемпион мира и обладатель двух «Золотых мячей» бразилец Роналдо рассказал, как пережил тяжелую травму в «Интере».

«Моя тяжелая травма и «Интере»? Момент разрыва «крестов» всё ещё запечатлён в моей памяти. Я почувствовал, будто в меня бросили камнем или выстрелили. Я упал и положил руку на колено. Начал плакать не от боли, а от страха. Я думал, что моя карьера и жизнь закончились», – приводит слова Роналдо El Naional.

Напомним, Роналдо порвал крестообразную связку колена в матче за «Интер» против «Лацио» в апреле 2000 года. Профессиональную карьеру бразилец завершил в 2011 году.

Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо

Рашфорд считает, что Ямаль сопоставим с Роналдо по уровню влияния на игру
