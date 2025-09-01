Скидки
В «Роме» сделали заявление о будущем Артёма Довбика

В «Роме» сделали заявление о будущем Артёма Довбика
Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара заявил, что украинский форвард Артём Довбик не перейдёт в «Милан».

«Обмен Довбика на Хименеса не состоялся. Последние несколько часов было много суеты, это правда, но пока вообще ничего не происходит. На сегодня Довбик — нападающий «Ромы», и мы этим довольны.

В прошлом сезоне он забил 17 голов, но это правда, что на трансферном рынке в центре внимания – нападающие. Мы удовлетворены своим составом. Мы знаем, что в последний момент могут быть сюрпризы, но я их пока не вижу», – сказал Массара в интервью Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне на его счету два матча за клуб, в которых он не отмечался результативными действиями. Обе игры он начал на скамейке запасных и выходил на замену.

