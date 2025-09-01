«Бавария» отказалась от покупки Джексона из «Челси» и вышла из сделки — Плеттенберг

Форвард «Челси» Николас Джексон останется в лондонском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей страничке в соцсетях.

«Николя Джексон не перейдёт в «Баварию» — трансфер отменён на 100%. Решение было принято всего несколько минут назад. «Бавария» официально вышла из сделки. Джексон и его агент Али Барат возвращаются в Англию», — написал у себя в посте журналист.

Напомним, трудности с переходом Джексона появились после того, как «Челси» попытался отменить уже согласованную аренду игрока в «Баварию». Причиной этого стала травма форварда лондонцев Лиама Делапа. Изначально планировалось, что «Бавария» возьмёт нападающего в аренду, после которой полностью выкупит игрока.

