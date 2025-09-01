Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» отказалась от покупки Джексона из «Челси» и вышла из сделки — Плеттенберг

«Бавария» отказалась от покупки Джексона из «Челси» и вышла из сделки — Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Челси» Николас Джексон останется в лондонском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей страничке в соцсетях.

«Николя Джексон не перейдёт в «Баварию» — трансфер отменён на 100%. Решение было принято всего несколько минут назад. «Бавария» официально вышла из сделки. Джексон и его агент Али Барат возвращаются в Англию», — написал у себя в посте журналист.

Напомним, трудности с переходом Джексона появились после того, как «Челси» попытался отменить уже согласованную аренду игрока в «Баварию». Причиной этого стала травма форварда лондонцев Лиама Делапа. Изначально планировалось, что «Бавария» возьмёт нападающего в аренду, после которой полностью выкупит игрока.

«Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню

Материалы по теме
«Челси» изучает возможность подписания нападающего на случай ухода Джексона — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android