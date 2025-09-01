Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе над «Фулхэмом» в АПЛ
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу лондонцев в матче 3-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:0).
Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Педро – 45+9' 2:0 Фернандес – 56'
«Я очень рад, потому что мы провели три матча и набрали семь очков. Это важно, и я в целом очень рад. Я был недоволен первым таймом, потому что мы не играли с мячом так, как планировали, и недостаточно хорошо выигрывали борьбу за верховые мячи и в дуэлях. Во втором тайме мы были просто великолепны: отлично играли с мячом, выигрывали большинство вторых мячей и доминировали в игре. Мы заслужили победу в этом матче», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».
После первых трёх туров «Челси» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе семь очков.
