Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе над «Фулхэмом» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу лондонцев в матче 3-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:0).

«Я очень рад, потому что мы провели три матча и набрали семь очков. Это важно, и я в целом очень рад. Я был недоволен первым таймом, потому что мы не играли с мячом так, как планировали, и недостаточно хорошо выигрывали борьбу за верховые мячи и в дуэлях. Во втором тайме мы были просто великолепны: отлично играли с мячом, выигрывали большинство вторых мячей и доминировали в игре. Мы заслужили победу в этом матче», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

После первых трёх туров «Челси» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе семь очков.