«Ливерпуль» согласовал переход Исака, Елена Рыбакина покинула US Open. Главное к утру

Английский «Ливерпуль» в последние часы трансферного окна согласовал с «Ньюкаслом» переход нападающего Александера Исака, представительница Казахстана Елена Рыбакина неожиданно вылетела с US Open — 2025, главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заявил о готовности покинуть клуб после поражения в матче РПЛ с «Динамо» из Махачкалы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня