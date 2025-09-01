«Ливерпуль» согласовал переход Исака, Елена Рыбакина покинула US Open. Главное к утру
Английский «Ливерпуль» в последние часы трансферного окна согласовал с «Ньюкаслом» переход нападающего Александера Исака, представительница Казахстана Елена Рыбакина неожиданно вылетела с US Open — 2025, главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заявил о готовности покинуть клуб после поражения в матче РПЛ с «Динамо» из Махачкалы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» согласовал переход Исака. Это станет рекордным трансфером в АПЛ — Романо.
- Маркета Вондроушова неожиданно обыграла Елену Рыбакину и вышла в 1/4 финала US Open.
- Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Динамо».
- Московское «Динамо» проиграло махачкалинскому «Динамо» в матче РПЛ.
- Новак Джокович уверенно вышел в 1/4 финала US Open, где встретится с Тейлором Фрицем.
- Арина Соболенко вышла в 1/4 финала US Open.
- Алькарас в трёх сетах обыграл Риндеркнеша и вышел в 1/4 финала US Open.
- «Райо Вальекано» и «Барселона» не выявили победителя в матче 3-го тура Ла Лиги.
- «Ювентус» победил «Дженоа» в Серии А, Влахович забил во втором матче подряд.
- «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» в матче 3-го тура АПЛ.
- «Интер» потерпел поражение в домашнем матче с «Удинезе» во 2-м туре Серии А.
- «Сиэтл» разгромил «Интер Майами» с Месси и впервые в истории стал чемпионом Кубка лиг.
Материалы по теме
Комментарии