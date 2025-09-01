Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил начало сезона в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил начало сезона в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о том, что его радует в работе его команды в первые недели сезона и что ещё нужно улучшить.

«Менталитет. Приходится привлекать много новых игроков, потому что многие ушли, а потом, если вам нужно начинать сезон с матча против «Борнмута», который в прошлом сезоне уже был очень хорош, а в этом сезоне снова набрал шесть очков, с выездного матча против «Ньюкасла», который для каждой команды в лиге является одним из самых сложных выездных матчей, а затем с домашнего матча против «Арсенала», который определённо входит в тройку или четвёрку самых сложных матчей сезона, — это уже тот уровень, на котором мы сейчас показываем себя, заслуживает уважения. Мы не идеальны, но, к слову, мы были неидеальны и в прошлом сезоне».

Но всё же видно, что у команды отличный настрой, и все хотят усердно работать, чтобы добиться результата, а потом нужно немного удачи, которая была у нас в Ньюкасле и в Лондоне. Но я уже много раз говорил, что, кажется, это Майкл Джордан сказал: «Чем усерднее мы работаем, тем больше нам везёт», и я думаю, что это можно сказать и об этой команде. Они невероятно усердно работают, и в течение сезона будут моменты, когда мы будем работать так же усердно, но нам не будет везти с голами, но мы всегда даём себе шанс, потому что так усердно работаем» — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В 4-м туре АПЛ «Ливерпуль» встретится на выезде с «Бёрнли». Матч состоится 14 сентября в 16:00 мск.

Материалы по теме
Слот оценил игру в обороне «Ливерпуля» в матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android