Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил начало сезона в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о том, что его радует в работе его команды в первые недели сезона и что ещё нужно улучшить.

«Менталитет. Приходится привлекать много новых игроков, потому что многие ушли, а потом, если вам нужно начинать сезон с матча против «Борнмута», который в прошлом сезоне уже был очень хорош, а в этом сезоне снова набрал шесть очков, с выездного матча против «Ньюкасла», который для каждой команды в лиге является одним из самых сложных выездных матчей, а затем с домашнего матча против «Арсенала», который определённо входит в тройку или четвёрку самых сложных матчей сезона, — это уже тот уровень, на котором мы сейчас показываем себя, заслуживает уважения. Мы не идеальны, но, к слову, мы были неидеальны и в прошлом сезоне».

Но всё же видно, что у команды отличный настрой, и все хотят усердно работать, чтобы добиться результата, а потом нужно немного удачи, которая была у нас в Ньюкасле и в Лондоне. Но я уже много раз говорил, что, кажется, это Майкл Джордан сказал: «Чем усерднее мы работаем, тем больше нам везёт», и я думаю, что это можно сказать и об этой команде. Они невероятно усердно работают, и в течение сезона будут моменты, когда мы будем работать так же усердно, но нам не будет везти с голами, но мы всегда даём себе шанс, потому что так усердно работаем» — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В 4-м туре АПЛ «Ливерпуль» встретится на выезде с «Бёрнли». Матч состоится 14 сентября в 16:00 мск.