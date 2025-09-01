Скидки
«Он может стать лидером «Зенита», только нужно сосредоточиться». Семшов — о Глушенкове

«Он может стать лидером «Зенита», только нужно сосредоточиться». Семшов — о Глушенкове
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове после его яркой игры в матче 7‑го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0), по итогам которой он был признан лучшим игроком встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Глушенков набирает свою яркую форму. Сейчас ему нужно завоевать то место [в составе], которое у него было раньше. Несколько матчей он не играл. Почему? Мы прекрасно понимаем. Сейчас он начал играть, сфокусировался на футболе. Он может стать лидером «Зенита», только нужно сосредоточиться, не нужно распыляться на ненужные вещи», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ»

В текущем сезоне Глушенков провёл восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Следующую игру команда Сергея Семака проведёт 14 сентября против «Балтики» в Калининграде.

«Зенит» не испытал проблем с «Пари НН» в домашнем матче 7-го тура РПЛ
