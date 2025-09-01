Игорь Корнеев: Максим Глушенков приходит в себя

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН» (2:0) в матче седьмого тура РПЛ.

«Конечно, «Зенит» превзошёл соперника. Создал огромное количество голевых моментов, что отметил Сергей Семак. Голы «Зенита» должны были случиться ранее, но «Пари НН» сражался изо всех сил и достойно проявил себя. У нижегородцев изначально было мало шансов в этой игре. Первый же гол полностью раскрепостил зенитовцев, и гости могли пропустить гораздо больше. Максим Глушенков приходит в себя. Ему всё ещё достаточно сложно даются голевые действия, но он участвует в ключевых моментах. Это футболист, который может решить исход важного эпизода», — сказал Корнеев в эфире на «Матч ТВ».

После этой победы «Зенит» набрал 12 очков и занимает четвёртое место, а 14 сентября на выезде сыграет с «Балтикой».