Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев: Максим Глушенков приходит в себя

Игорь Корнеев: Максим Глушенков приходит в себя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН» (2:0) в матче седьмого тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Конечно, «Зенит» превзошёл соперника. Создал огромное количество голевых моментов, что отметил Сергей Семак. Голы «Зенита» должны были случиться ранее, но «Пари НН» сражался изо всех сил и достойно проявил себя. У нижегородцев изначально было мало шансов в этой игре. Первый же гол полностью раскрепостил зенитовцев, и гости могли пропустить гораздо больше. Максим Глушенков приходит в себя. Ему всё ещё достаточно сложно даются голевые действия, но он участвует в ключевых моментах. Это футболист, который может решить исход важного эпизода», — сказал Корнеев в эфире на «Матч ТВ».

После этой победы «Зенит» набрал 12 очков и занимает четвёртое место, а 14 сентября на выезде сыграет с «Балтикой».

Материалы по теме
«Зенит» не испытал проблем с «Пари НН» в домашнем матче 7-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android