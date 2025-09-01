Вратарь «Ман Сити» Эдерсон переходит в «Фенербахче» — Фабрицио Романо

«Фенербахче» согласовал сделку с «Манчестер Сити» по покупке вратаря Эдерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
«Эдерсон переходит в «Фенербахче», всё готово! Достигнута устная договорённость о переходе бразильского вратаря в турецкий клуб. Сумма сделки — около € 13–14 млн.
Также согласованы личные условия с агентом игрока Жорже Мендешем и спортивным директором Девином Озеком. Далее по плану — Доннарумма и «Сити», — написано в посте журналиста.
Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Контракт бразильца с англичанами действует до лета 2026 года. В двух первых турах нынешнего сезона АПЛ ворота «горожан» защищал Джеймс Траффорд.
