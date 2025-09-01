Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Ман Сити» Эдерсон переходит в «Фенербахче» — Фабрицио Романо

Вратарь «Ман Сити» Эдерсон переходит в «Фенербахче» — Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Фенербахче» согласовал сделку с «Манчестер Сити» по покупке вратаря Эдерсона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

«Эдерсон переходит в «Фенербахче», всё готово! Достигнута устная договорённость о переходе бразильского вратаря в турецкий клуб. Сумма сделки — около € 13–14 млн.

Также согласованы личные условия с агентом игрока Жорже Мендешем и спортивным директором Девином Озеком. Далее по плану — Доннарумма и «Сити», — написано в посте журналиста.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Контракт бразильца с англичанами действует до лета 2026 года. В двух первых турах нынешнего сезона АПЛ ворота «горожан» защищал Джеймс Траффорд.

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона

Материалы по теме
«Фенербахче» включился в борьбу за вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android