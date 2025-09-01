Скидки
Игорь Колыванов прокомментировал ничью между ЦСКА и «Краснодаром» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о результате матча 7-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал дома «Краснодар» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Обе команды хотели выиграть. Это лидеры нашего чемпионата, с прекрасными исполнителями. Футбола, может быть, красивого не получилось — было много борьбы, заряженность с обеих сторон была сумасшедшая. Моментов не так много было голевых. Игра была интересной — на поле встретились две мужские команды, которые могли реализовать потенциал. Кисляк проявил себя очень здорово, Кордоба забил. Напряженный матч получился. В конце ЦСКА имел два момента. Если бы не удаление, то игра бы могла и иначе сложиться», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что гости играли в меньшинстве с 56‑й минуты из‑за удаления нападающего Джона Кордобы. В 8-м туре РПЛ армейцы встретятся на выезде с «Ростовом», а краснодарцы примут на своём поле «Акрон».

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ с отменённым голом и удалением
