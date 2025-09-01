Никита Чернов: в «Крыльях Советов» получаю игровое время, тренер со мной разговаривает

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился впечатлениями от переезда в Самару и об отношении к нему в клубе.

«В Самаре всё отлично. Сразу нашли квартиру. Уже всю семью перевёз. Радостные и довольные все! Игровое время получаю — это самое главное для меня сейчас. И тренер со мной разговаривает — какие-то нюансы подмечает (улыбается). Это самое главное! Всё по-родному так: люди на базе, которые работали пять лет назад, все остались», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Чернов сыграл за «Крылья Советов» три матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Напомним, в начале августа защитник перешёл в самарский клуб из московского «Спартака» на правах аренды.