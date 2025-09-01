Скидки
Сергей Песьяков назвал причины удачного старта «Крыльев Советов» в РПЛ

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков назвал причины удачного старта самарской команды в Мир РПЛ сезона-2025/2026. После семи сыгранных матчей «Крылья» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, набрав девять очков.

— За счёт чего удалось выдать неплохой старт?
— Во-первых, селекция. Не все мы ждали того, что в итоге произошло. Как мы собирались — все помнят. Семь-девять человек на базе.

Начало было достаточно благоприятным для нас, все свои очки там и набрали. Сейчас немного сложнее. В целом работаем. Дай бог, чтобы матч с «Локомотивом» был отправной точкой, а мы с лидерами сможем набирать что-то своё, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

