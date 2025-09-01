Песьяков рассказал, что чувствовал после шести пропущенных мячей от «Краснодара»
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что чувствовал после шести пропущенных мячей от «Краснодара» (0:6) в матче 6-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3' 0:2 Сперцян – 13' 0:3 Кордоба – 42' 0:4 Батчи – 78' 0:5 Кордоба – 86' 0:6 Кривцов – 90'
— 0:6 с «Краснодаром» — это катастрофа. Гол на второй минуте… Оба первых мяча мы привезли сами себе: первый гол — потеря на своей половине, второй — пенальти. Игра, грубо говоря, была сделана. В концовке просто бросили играть, что непозволительно.
— Что чувствует вратарь, когда пропускает шесть мячей?
— Это мой рекорд. Больше пяти у меня не было. Честно сказать, два дня отходил, грустил. Мягко сказано (улыбается). Но работа у нас такая. Надо продолжать работать, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
