Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что чувствовал после шести пропущенных мячей от «Краснодара» (0:6) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

— 0:6 с «Краснодаром» — это катастрофа. Гол на второй минуте… Оба первых мяча мы привезли сами себе: первый гол — потеря на своей половине, второй — пенальти. Игра, грубо говоря, была сделана. В концовке просто бросили играть, что непозволительно.

— Что чувствует вратарь, когда пропускает шесть мячей?

— Это мой рекорд. Больше пяти у меня не было. Честно сказать, два дня отходил, грустил. Мягко сказано (улыбается). Но работа у нас такая. Надо продолжать работать, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.