Песьяков рассказал, что чувствовал после шести пропущенных мячей от «Краснодара»

Песьяков рассказал, что чувствовал после шести пропущенных мячей от «Краснодара»
Комментарии

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что чувствовал после шести пропущенных мячей от «Краснодара» (0:6) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

— 0:6 с «Краснодаром» — это катастрофа. Гол на второй минуте… Оба первых мяча мы привезли сами себе: первый гол — потеря на своей половине, второй — пенальти. Игра, грубо говоря, была сделана. В концовке просто бросили играть, что непозволительно.

— Что чувствует вратарь, когда пропускает шесть мячей?
— Это мой рекорд. Больше пяти у меня не было. Честно сказать, два дня отходил, грустил. Мягко сказано (улыбается). Но работа у нас такая. Надо продолжать работать, — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

