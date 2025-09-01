Видеообзор матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар»
Накануне состоялся матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Итоговый счёт встречи — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
Видеообзор матча:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».
На 27-й минуте гол полузащитника ЦСКА Кисляка был отменён после вмешательства VAR, арбитры зафиксировали фол в атаке. На 36-й минуте Кисляк вывел армейцев вперёд. На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт, откликнувшись на подачу с углового. На 56-й минуте Кордоба был удалён за удар защитника соперников Мойзеса.
