Видеообзор матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар»

Накануне состоялся матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

На 27-й минуте гол полузащитника ЦСКА Кисляка был отменён после вмешательства VAR, арбитры зафиксировали фол в атаке. На 36-й минуте Кисляк вывел армейцев вперёд. На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт, откликнувшись на подачу с углового. На 56-й минуте Кордоба был удалён за удар защитника соперников Мойзеса.