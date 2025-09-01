Скидки
«Настоящие американские горки!» Тренер «Монако» прокомментировал победу над «Страсбургом»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (3:2). Монегаски вырвали победу на 90+6-й минуте.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 Аклиуш – 6'     2:0 Балогун – 48'     2:1 Баква – 73'     2:2 Паничелли – 76'     3:2 Минамино – 90+6'    
Удаления: нет / Нзингула – 90+9'

«Это были настоящие американские горки! Мы очень рады, что смогли набрать три очка спустя неделю после поражения от «Лилля» (1:0). Я также хочу поздравить молодую команду из Страсбурга, которая проявила характер и вернулась в игру. В итоге нам удалось выиграть этот матч, и я очень рад.

Мы не можем быть полностью довольны своей игрой, и мы могли бы сыграть решительнее, даже когда вели 2:0. У нас были шансы выйти вперёд, но великолепный гол Баква вернул «Страсбург» на путь истинный, прежде чем они сравняли счёт. Думаю, мы заслужили эту победу, но далась она нелегко», — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.

«Монако» набрал шесть очков и идёт четвёртым в таблице Лиги 1, «Страсбург» потерпел первое поражение в сезоне и с шестью очками располагается на шестой строчке.

