«Настоящие американские горки!» Тренер «Монако» прокомментировал победу над «Страсбургом»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (3:2). Монегаски вырвали победу на 90+6-й минуте.
«Это были настоящие американские горки! Мы очень рады, что смогли набрать три очка спустя неделю после поражения от «Лилля» (1:0). Я также хочу поздравить молодую команду из Страсбурга, которая проявила характер и вернулась в игру. В итоге нам удалось выиграть этот матч, и я очень рад.
Мы не можем быть полностью довольны своей игрой, и мы могли бы сыграть решительнее, даже когда вели 2:0. У нас были шансы выйти вперёд, но великолепный гол Баква вернул «Страсбург» на путь истинный, прежде чем они сравняли счёт. Думаю, мы заслужили эту победу, но далась она нелегко», — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.
«Монако» набрал шесть очков и идёт четвёртым в таблице Лиги 1, «Страсбург» потерпел первое поражение в сезоне и с шестью очками располагается на шестой строчке.
