«Бавария» сделала предложение «Аталанте» по переходу Лукмана — Орнштейн

Мюнхенская «Бавария» сделала предложение «Аталанте» по переходу нигерийского нападающего Адемолы Лукмана, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х.

По информации источника, немецкий клуб хочет взять форварда в платную аренду с правом выкупа. Отмечается, что сумма выкупа будет значительной. Также сообщается, что 27-летний Лукман изучает варианты и по-прежнему настроен покинуть «Аталанту» на фоне интереса со стороны «Баварии» и других клубов.

Лукман является воспитанником английского «Чарльтона» и до перехода в «Аталанту» успел поиграть за «Эвертон», «Фулхэм», «Лестер» и «РБ Лейпциг». 4 августа Лукман рассказал, что подал запрос на свой трансфер, и обвинил клуб в блокировании сделки.

