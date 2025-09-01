Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный поддержал изоляцию российского футбола от мировой арены

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный поддержал изоляцию российского футбола от мировой арены
Комментарии

Украинский футболист «ПСЖ» Илья Забарный поддержал изоляцию российского футбола от международных турниров. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

«Пока продолжается конфликт, поддерживаю полную изоляцию российского футбола от мировой арены», — сказал Забарный в интервью «Футбол 360».

23-летний Забарный присоединился к «ПСЖ» в это трансферное окно. Ранее украинский защитник, являющийся воспитанником киевского «Динамо», выступал за английский «Борнмут». Отметим, что за «ПСЖ» также играет российский голкипер Матвей Сафонов.

Материалы по теме
Илья Забарный рассказал, на каком языке с ним общаются в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android