Защитник «ПСЖ» Илья Забарный поддержал изоляцию российского футбола от мировой арены

Украинский футболист «ПСЖ» Илья Забарный поддержал изоляцию российского футбола от международных турниров. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

«Пока продолжается конфликт, поддерживаю полную изоляцию российского футбола от мировой арены», — сказал Забарный в интервью «Футбол 360».

23-летний Забарный присоединился к «ПСЖ» в это трансферное окно. Ранее украинский защитник, являющийся воспитанником киевского «Динамо», выступал за английский «Борнмут». Отметим, что за «ПСЖ» также играет российский голкипер Матвей Сафонов.