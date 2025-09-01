Скидки
Стало известно, сколько будет зарабатывать Доннарумма в случае перехода в «Манчестер Сити»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Доннарумма в случае перехода в «Манчестер Сити»
Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма находится в одном шаге от переходе в «Манчестер Сити» за сумму около € 25 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х.

По информации источника, вратарь уже согласовал личный контракт с «горожанами» до 2030 года с зарплатой € 13 млн в год + € 2 млн в качестве бонусов.

Джанлуиджи Доннарумма перебрался в «ПСЖ» из «Милана» в статусе свободного агента летом 2021 года. Контракт итальянца с чемпионами Франции истекает через год, а договорённость по продлению соглашения достигнута не была.

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в 17 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

