Драматичная развязка — в видеообзоре матча 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов»

Аудио-версия:
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:2. Железнодорожники упустили победу на последних минутах игры.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

В составе железнодорожников голы забили Дмитрий Воробьёв (третья минута) и Дмитрий Баринов (44-я минута). Данил Пруцев провёл дебютный матч за «Локомотив» и отметился результативной передачей в моменте с первым забитым мячом. У самарцев отличились Амар Рахманович (53-я минута) и Вадим Раков (90+6-я минута, с пенальти), также в активе Ракова голевая передача.

В компенсированное время за вторую жёлтую карточку у «Локомотива» был удалён Николай Комличенко, второй его фол привёл к 11-метровому удару в ворота москвичей.

Феноменальный камбэк «Крыльев»! «Локо» мчал за разгромом, а упустил даже победу! Видео
