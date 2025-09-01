Драматичная развязка — в видеообзоре матча 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:2. Железнодорожники упустили победу на последних минутах игры.
Видеообзор матча:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».
В составе железнодорожников голы забили Дмитрий Воробьёв (третья минута) и Дмитрий Баринов (44-я минута). Данил Пруцев провёл дебютный матч за «Локомотив» и отметился результативной передачей в моменте с первым забитым мячом. У самарцев отличились Амар Рахманович (53-я минута) и Вадим Раков (90+6-я минута, с пенальти), также в активе Ракова голевая передача.
В компенсированное время за вторую жёлтую карточку у «Локомотива» был удалён Николай Комличенко, второй его фол привёл к 11-метровому удару в ворота москвичей.
