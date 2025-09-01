Антони станет игроком «Бетиса», несмотря на сообщения о срыве трансфера — Орнштейн

Испанский «Бетис» договорился с «Манчестер Юнайтед» о переходе бразильского вингера Антони на полноценной основе, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х. Ранее в СМИ сообщалось, что клуб из Севильи вышел из переговоров по игроку.

По информации источника, испанский клуб заплатит € 25 млн за трансфер бразильского футболиста. Кроме того, «красные дьяволы» получат 50% от потенциальной будущей продажи вингера.

Во второй части минувшего сезона нападающий играл за зелёно-белых на правах аренды. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.