Егор Титов заявил, что говорить о чемпионстве «Спартака» пока преждевременно

Егор Титов заявил, что говорить о чемпионстве «Спартака» пока преждевременно
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов полагает, что сейчас рано говорить о чемпионстве красно-белых. По итогам семи стартовых туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

«Команде, которая идёт вне топ-5, сложно думать о чемпионстве, речи быть не может. Мы видим, как здорово выглядят «Локомотив», «Краснодар», набирает обороты «Зенит», хорош ЦСКА. Эти команды лучше «Спартака» сейчас выглядят. О чемпионстве пока не будем говорить, тем более проведено семь туров. Но я надеюсь, что будут сделаны выводы, в ближайшее время мы увидим совсем другой «Спартак», мне бы этого очень хотелось», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке находится ЦСКА, тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика». Действующий чемпион России — «Краснодар». «Спартак» в следующем матче внутреннего первенства сыграет с московским «Динамо» на выезде.

