Александр Тарханов: ЦСКА не хватает качественного нападающего, как Кордоба

Известный тренер Александр Тарханов высказался о прошедшем матче 7-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Мне понравился первый тайм матча ЦСКА — «Краснодар». Во втором тайме после удаления «быки» оборонялись, а армейцы никак не могли взломать защиту. Хотя в конце матча было два хороших момента. Мне кажется, ЦСКА не удалось забить в большинстве, потому что шёл второй тайм, усталость сказывалась на футболистах.

У красно-синих было много забросов в штрафную площадь и мало розыгрышей мяча, моментов у чужих ворот. В ЦСКА нет сильного нападающего, как Кордоба. Есть хорошие Шуманский, Мусаев и Алеррандро, но всё равно не хватает качественного форварда. Кордоба забил отличный гол — всех так мощно перепрыгнул», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

