Александр Тарханов: ЦСКА не хватает качественного нападающего, как Кордоба

Известный тренер Александр Тарханов высказался о прошедшем матче 7-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).
«Мне понравился первый тайм матча ЦСКА — «Краснодар». Во втором тайме после удаления «быки» оборонялись, а армейцы никак не могли взломать защиту. Хотя в конце матча было два хороших момента. Мне кажется, ЦСКА не удалось забить в большинстве, потому что шёл второй тайм, усталость сказывалась на футболистах.
У красно-синих было много забросов в штрафную площадь и мало розыгрышей мяча, моментов у чужих ворот. В ЦСКА нет сильного нападающего, как Кордоба. Есть хорошие Шуманский, Мусаев и Алеррандро, но всё равно не хватает качественного форварда. Кордоба забил отличный гол — всех так мощно перепрыгнул», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 1 сентября 2025
