Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России по футболу на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в своём телеграм-канале.

В четверг, 4 сентября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией. В воскресенье, 7 сентября, национальная команда России сыграет с Катаром.

Последний раз Матвей Сафонов появлялся на поле в составе клуба в финале Кубка Франции прошлого сезона, где «ПСЖ» разгромил «Реймс» (3:0). За сборную России вратарь сыграл 6 июня в товарищеском матче с командой Нигерии (1:1). Тогда результативная ошибка голкипера привела к пропущенному голу.