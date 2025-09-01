Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России

Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России по футболу на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в своём телеграм-канале.

В четверг, 4 сентября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией. В воскресенье, 7 сентября, национальная команда России сыграет с Катаром.

Последний раз Матвей Сафонов появлялся на поле в составе клуба в финале Кубка Франции прошлого сезона, где «ПСЖ» разгромил «Реймс» (3:0). За сборную России вратарь сыграл 6 июня в товарищеском матче с командой Нигерии (1:1). Тогда результативная ошибка голкипера привела к пропущенному голу.

Материалы по теме
«Рассчитываю наконец-то поиграть в футбол». Сафонов — о вызове в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android