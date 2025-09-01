Время и дата закрытия летнего трансферного окна в топ-5 футбольных лиг

Сегодня, 1 сентября, в Европе проходит последний день летнего трансферного окна сезона-2025/2026. С завтрашнего дня клубы топ-5 европейских лиг смогут совершать только трансферы на выход.

Время закрытия трансферного окна в топ-5 европейских лиг:

Бундеслига: 21:00 мск;

Лига 1: 21:00 мск;

Серия А: 21:00 мск;

АПЛ: 21:00 мск;

Ла Лига 00:59 мск.

Отметим, что клубы всех лиг по-прежнему смогут подписывать игроков в качестве свободных агентов после закрытия трансферного окна, при условии, что на момент закрытия окна они не будут официально закреплены ни за одним клубом.

Ожидается, что зимнее трансферное окно 2026 года также будет сдвинуто, так как 31 января выпадает на выходные, поэтому ожидается, что оно закроется в понедельник, 2 февраля.