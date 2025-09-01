Тренер «Монако» — о старте сезона: мы не можем быть полностью удовлетворены

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер оценил начало сезона для своей команды после победы в матче 3-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (3:2). «Монако» набрал шесть очков и идёт четвёртым в таблице Лиги 1.

— Каково ваше мнение о начале сезона?

— Мы не можем быть полностью удовлетворены. Последнее поражение от «Лилля» было тяжело пережить, но сегодня нам удалось добиться решающего результата в концовке матча. Это футбол, и он показывает, что нам ещё есть над чем работать, чтобы продолжать совершенствоваться.

— Было ли запланировано создать давление с самого начала?

— Действительно, это была наша идея – прессинговать их, ведь эта команда любит строить свои комбинации от обороны короткими передачами. Мы сделали это очень хорошо, и гол стал нашей наградой. Но так играть все 90 минут невозможно. У «Страсбурга» тоже есть свои сильные стороны, и игроки это продемонстрировали, но я рад победе, — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.