Матч-центр:
Тренер «Монако» — о старте сезона: мы не можем быть полностью удовлетворены

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер оценил начало сезона для своей команды после победы в матче 3-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (3:2). «Монако» набрал шесть очков и идёт четвёртым в таблице Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 Аклиуш – 6'     2:0 Балогун – 48'     2:1 Баква – 73'     2:2 Паничелли – 76'     3:2 Минамино – 90+6'    
Удаления: нет / Нзингула – 90+9'

— Каково ваше мнение о начале сезона?
— Мы не можем быть полностью удовлетворены. Последнее поражение от «Лилля» было тяжело пережить, но сегодня нам удалось добиться решающего результата в концовке матча. Это футбол, и он показывает, что нам ещё есть над чем работать, чтобы продолжать совершенствоваться.

— Было ли запланировано создать давление с самого начала?
— Действительно, это была наша идея – прессинговать их, ведь эта команда любит строить свои комбинации от обороны короткими передачами. Мы сделали это очень хорошо, и гол стал нашей наградой. Но так играть все 90 минут невозможно. У «Страсбурга» тоже есть свои сильные стороны, и игроки это продемонстрировали, но я рад победе, — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.

«Настоящие американские горки!» Тренер «Монако» прокомментировал победу над «Страсбургом»
