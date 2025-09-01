Скидки
Доннарумма перешёл из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» за € 39 млн — Фабрицио Романо

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Итальянский вратарь перешёл в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, сумма сделки составила € 39 млн. Ранее СМИ сообщали, что в стане «Манчестер Сити» Доннарумма может получать до € 15 млн с учётом бонусов. Контракт сторон будет рассчитан до 2030 года.

Джанлуиджи Доннарумма перебрался в «ПСЖ» из «Милана» в статусе свободного агента летом 2021 года. Контракт итальянца с чемпионами Франции истекает через год, а договорённость по продлению соглашения достигнута не была.

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в 17 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

