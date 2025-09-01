Скидки
В «Спартаке» не смогли ответить, когда оценят работу спортивного директора клуба Кахигао

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что совет директоров московского клуба даст оценку работе спортивного директора Фрэнсиса Кахигао после закрытия трансферного окна. Напомним, этим летом «Спартак» пригласил нападающего Антона Заболотного, а также приобрёл у «Локомотива» защитника Илью Самошникова. Кроме того, красно-белые купили хавбека Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».

«Не могу назвать конкретный день, его не назначали. По итогам трансферного окна, естественно, мы всё должны будем обсудить», — приводит ответ Малышева на вопрос об оценке работы Кахигао «РИА Новости Спорт».

«Спартак» после семи туров Мир РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице.

