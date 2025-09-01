Тарханов: Карпин только принял «Динамо», ему надо разобраться

Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался о ситуации в московском «Динамо» под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. По итогам стартовых семи туров Мир РПЛ бело-голубые идут на девятом месте в турнирной таблице.

«Не знаю, что происходит с «Динамо», но пока у команды ничего не получается. Клуб хорошо укрепился, подписав Осипенко, Сергеева и Миранчука. Это солидные усиления. Возможно, пока футболисты «Динамо» не понимают требования Карпина. Мне кажется, что слова о возможном уходе из клуба были сказаны на эмоциях — ему задали вопрос, а он ответил. Карпин только принял «Динамо», ему ещё надо разобраться в игроках команды, чтобы футболисты поняли его требования», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.