Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: Карпин только принял «Динамо», ему надо разобраться

Тарханов: Карпин только принял «Динамо», ему надо разобраться
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался о ситуации в московском «Динамо» под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. По итогам стартовых семи туров Мир РПЛ бело-голубые идут на девятом месте в турнирной таблице.

«Не знаю, что происходит с «Динамо», но пока у команды ничего не получается. Клуб хорошо укрепился, подписав Осипенко, Сергеева и Миранчука. Это солидные усиления. Возможно, пока футболисты «Динамо» не понимают требования Карпина. Мне кажется, что слова о возможном уходе из клуба были сказаны на эмоциях — ему задали вопрос, а он ответил. Карпин только принял «Динамо», ему ещё надо разобраться в игроках команды, чтобы футболисты поняли его требования», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Карпин и «Динамо» продолжают падать! В Махачкале провалилась полузащита сборной России
Карпин и «Динамо» продолжают падать! В Махачкале провалилась полузащита сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android