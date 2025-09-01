Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Краснодара» Кордоба приглашён на заседание КДК РФС после матча с ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Кордоба приглашён на заседание КДК РФС после матча с ЦСКА
Комментарии

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба приглашён на заседание комитета после матча 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). Колумбиец получил прямую красную карточку на 56-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«КДК рассмотрит удаление футболиста «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА за агрессивное поведение: удар соперника ногой в руку. Кордоба приглашён на заседание КДК РФС», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.

Материалы по теме
«Краснодар» обратился к болельщикам после скандального матча с ЦСКА в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android