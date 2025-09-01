Нападающий «Краснодара» Кордоба приглашён на заседание КДК РФС после матча с ЦСКА
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба приглашён на заседание комитета после матча 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). Колумбиец получил прямую красную карточку на 56-й минуте игры.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«КДК рассмотрит удаление футболиста «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА за агрессивное поведение: удар соперника ногой в руку. Кордоба приглашён на заседание КДК РФС», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.
