Нападающий «Краснодара» Кордоба приглашён на заседание КДК РФС после матча с ЦСКА

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба приглашён на заседание комитета после матча 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). Колумбиец получил прямую красную карточку на 56-й минуте игры.

«КДК рассмотрит удаление футболиста «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА за агрессивное поведение: удар соперника ногой в руку. Кордоба приглашён на заседание КДК РФС», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.