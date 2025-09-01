КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Морено в матче со «Спартаком»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Сочи» Роберто Морено в матче 7-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Игра между красно-белыми и «Сочи» состоялась 30 августа. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой домашней команды со счётом 2:1.

«КДК рассмотрит удаление главного тренера «Сочи» Роберта Морено в матче со «Спартаком», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» после семи туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, «Сочи» — 16-й.