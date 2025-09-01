КДК накажет «Спартак» за скандирование фанатами оскорбительных выражений в адрес арбитра
Поделиться
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Спартак» за скандирование фанатами оскорбительных выражений в адрес главного арбитра матча 7-го тура Мир РПЛ с «Сочи». Игра между красно-белыми и «Сочи» состоялась 30 августа. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой домашней команды со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«КДК рассмотрит задержку выхода команды «Спартака» на две минуты из раздевалки перед началом матча с «Сочи». Также будет рассмотрено скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 сентября 2025
-
11:27
-
11:22
-
11:19
-
11:12
-
11:11
-
11:07
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:52
-
10:51
-
10:47
-
10:40
-
10:36
-
10:21
-
10:16
-
10:02
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:41
-
09:35
-
09:35
-
09:26
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:51
-
07:45
-
07:28