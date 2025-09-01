Скидки
КДК накажет «Спартак» за скандирование фанатами оскорбительных выражений в адрес арбитра

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Спартак» за скандирование фанатами оскорбительных выражений в адрес главного арбитра матча 7-го тура Мир РПЛ с «Сочи». Игра между красно-белыми и «Сочи» состоялась 30 августа. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«КДК рассмотрит задержку выхода команды «Спартака» на две минуты из раздевалки перед началом матча с «Сочи». Также будет рассмотрено скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

