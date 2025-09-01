КДК рассмотрит появление животного на футбольном поле во время матча в Махачкале
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит появление на поле животного во время матча 7-го тура Мир РПЛ «Динамо» Махачкала — «Динамо». По ходу игры на поле выбежала чёрная кошка.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'
«КДК рассмотрит появление животного на футбольном поле в матче «Динамо» Махачкала — «Динамо». Такая запись имеется в рапорте», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Московское «Динамо» потерпело поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Комментарии
