КДК не планирует рассматривать слова Кордобы с критикой судейства в общении с журналистами

КДК не планирует рассматривать слова Кордобы с критикой судейства в общении с журналистами
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать критику в адрес судейства со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Колумбиец был удалён с поля в матче 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). После игры он публично раскритиковал арбитров.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

— Будут ли рассмотрены КДК слова Джона Кордобы о судействе после матча в общении с журналистами?
— Кордоба говорил на иностранном языке. Конечно, есть перевод его слов, но оскорбительных высказываний в отношении кого-либо в данном случае не указано ни в рапорте, ни в протоколе матча. Значит, пока нет оснований для рассмотрения его слов, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

