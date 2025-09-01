КДК не планирует рассматривать слова Кордобы с критикой судейства в общении с журналистами

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать критику в адрес судейства со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Колумбиец был удалён с поля в матче 7-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). После игры он публично раскритиковал арбитров.

— Будут ли рассмотрены КДК слова Джона Кордобы о судействе после матча в общении с журналистами?

— Кордоба говорил на иностранном языке. Конечно, есть перевод его слов, но оскорбительных высказываний в отношении кого-либо в данном случае не указано ни в рапорте, ни в протоколе матча. Значит, пока нет оснований для рассмотрения его слов, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.