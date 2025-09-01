КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» по итогам матчей в Кубке России
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет московские «Спартак» и «Локомотив» по итогам матчей в Кубке России. Железнодорожники встречались с «Акроном» (2:0), а «Спартак» на своём поле принимал «Пари НН» (4:0).
Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Комличенко – 12' 2:0 Воробьёв – 71'
Удаления: нет / Марадишвили – 63'
Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12' 2:0 Самошников – 36' 3:0 Пигас – 69' 4:0 Зорин – 88'
«КДК рассмотрит скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» в кубковом матче с «Акроном». Также будет рассмотрено скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в кубковом матче с «Пари НН», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
