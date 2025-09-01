КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» по итогам матчей в Кубке России

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет московские «Спартак» и «Локомотив» по итогам матчей в Кубке России. Железнодорожники встречались с «Акроном» (2:0), а «Спартак» на своём поле принимал «Пари НН» (4:0).

«КДК рассмотрит скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками «Локомотива» в кубковом матче с «Акроном». Также будет рассмотрено скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в кубковом матче с «Пари НН», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.