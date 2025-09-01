Песьяков: хочется, чтобы Ломаев определился с клубом, но не всё зависит от него

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о ситуации с экс-голкипером самарцев Иваном Ломаевым, до сих пор остающимся без клуба.

«Сложно комментировать ситуацию с Ломаевым. Очень хочется, чтобы Ваня быстрее определился с клубом. Он ждёт. Насколько я знаю, не всё зависит только от него.

Не знаю, насколько сейчас актуален вариант, чтобы Ваня подписался с «Крыльями». Мы уже работали вчетвером. Если это случится, то это будет всем на пользу», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появлялась информация, что Ломаев согласовал условия контракта с греческим АЕЛом Лариса, однако затем в переговорах возникла пауза.

26-летний вратарь покинул самарцев в июне. В минувшем сезоне футболист принял участие в 14 встречах, пропустил 23 мяча и дважды сыграл «на ноль».