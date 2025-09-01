«Зенит» не смог заработать € 15 млн на Юри Алберто из-за отказа «Коринтианса» «Роме»

Бразильский «Коринтианс» отказался от предложения итальянской «Ромы» по нападающему Юри Алберто в размере € 30 млн, сообщает онлайн-издание UOL. «Зенит» мог получить до 15 млн от этой сделки. Напомним, сине-бело-голубые сохранили 50% прав на Алберто после его перехода в «Коринтианс», который состоялся в январе 2023 года.

Юри Алберто 24 года, за «Зенит» он выступал с января по июнь 2022-го. В составе санкт-петербургского клуба универсальный игрок линии атаки стал чемпионом России по итогам сезона-2021/2022.

В прошлой кампании бразилец провёл 40 матчей за «Коринтианс», забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.