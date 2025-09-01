Мостовой: ЦСКА мог выиграть, но здорово сыграл защитник «Краснодара»

Экс-игрок сборных СССР и России Александр Мостовой высказался по итогам матча 7-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).

«Мне вчерашний матч понравился, было интересно и напряжённо. Встречались два лидера нашего чемпионата, а как должно быть по-другому? Были интрига и сюжет! В итоге матч закончился со счётом 1:1, как я и говорил, хотя после удаления ЦСКА мог выиграть, но здорово сыграл защитник «Краснодара». Не считаю, что у него там была игра рукой — он увидел, пошёл в зону, встав за вратаря, и спас команду. Не сделай он этого, мяч был бы в воротах — надо похвалить защитника «Краснодара». Это противовес тому, что сделал защитник «Сочи», который завалил Заболотного и «привёз» пенальти. Вот в чём отличие класса и уровня футболистов.

В «Краснодаре» хороший подбор игроков в иностранном лице, которые оборонялись, выбивали и не допускали моментов у своих ворот. Разница в классе очевидна. Не зря же «Краснодар» в прошлом сезоне стал чемпионом, в составе которого 12 иностранцев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.