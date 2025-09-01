Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев близок к переходу в «Краснодар». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны обсуждают финальные детали сделки.

Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника 34 матча и одна голевая передача за бело-голубых в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. В текущей кампании россиянин провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Краснодар» после семи туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Динамо» Махачкала располагается на 11-й строчке.