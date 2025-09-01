Скидки
Комментатор Okko Качанов отреагировал на победу «Монако» в матче со «Страсбургом»

Комментатор Okko Качанов отреагировал на победу «Монако» в матче со «Страсбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Денис Качанов подвёл итоги прошедшего матча французской Лиги 1 между «Монако» и «Страсбургом». Игра завершилась победой монегасков со счётом 3:2.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 Аклиуш – 6'     2:0 Балогун – 48'     2:1 Баква – 73'     2:2 Паничелли – 76'     3:2 Минамино – 90+6'    
Удаления: нет / Нзингула – 90+9'

«У «Монако» и «Страсбурга» получился стерильный первый тайм и фертильный второй. Хотя игра началась скорострельно — с гола Аклиуша в незащищённые ворота после прессинга. Но затем минимум возбуждающих событий до перерыва, среди которых — отмена гола «Страсбурга» из-за офсайда.

Во втором тайме тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор сделал несколько замен. А именно две. Появились Кендри Паэс и Дилан Баква. Первый не реализовал выход один на один, а в ответной атаке Балогун реализовал, и «Монако» повёл 2:0. Затем тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор сделал несколько замен. А именно две. И через две минуты (тут, конечно, магия чисел, не иначе) один из вышедших отдал голевую на другого вышедшего ранее: Амо-Амейо на Баква — и 2:1. А сразу после этого тот же Баква заработал пенальти. Паничелли забил, и двоек в этом матче стало больше.

За несколько минут до голов «Страсбурга» счёт мог стать 3:0. Но пас Головина на Биерета был в офсайд. В концовке игра шла от ножа на три результата с горящими глазами и без Головина. Его заменил Минамино. Именно Минамино и забил третий мяч «Монако». Головой. Было ещё удаление у «Страсбурга» за стычку, травма вратаря «Монако» Градецки и перерыв на водопой в первом тайме (Монако, всё-таки, солнце). Но слова тут лишние — эту игру нужно было видеть», — сказал Качанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Комментарии
