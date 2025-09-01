Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Казахстана Низовцев прокомментировал выход «Кайрата» в Лигу чемпионов

Экс-игрок сборной Казахстана Низовцев прокомментировал выход «Кайрата» в Лигу чемпионов
Бывший футболист сборной Казахстана Максим Низовцев высказался о выходе «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, в раунде плей-офф «Кайрат» обыграл «Селтик» (0:0, 3:2 пен.) и впервые в своей истории вышел в финальную часть престижнейшего еврокубкового турнира.

«Работу «Кайрата» можно сравнить с «Балтикой». У команды стабильность в административном ресурсе, стабильность Кайрата Боронбаева и сплав молодых казахстанских футболистов с хорошими легионерами. Всё это в совокупности даёт результат, который вошёл в историю казахстанского футбола», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

