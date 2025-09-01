Американским городам, принимающим ЧМ-2026, не хватает денег для финансирования мероприятия

Принимающие чемпионат мира по футболу — 2026 города в Соединённых Штатах Америки жалуются на нехватку средств для финансирования мероприятия. Об этом сообщает онлайн-издание Politico.

По данным источника, в американских городах есть растущее опасение из-за необходимости найти миллионы долларов на логистические расходы и расходы в сфере безопасности. Отмечается, что каждому городу требуется дополнительно около $ 150 млн.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд. От США мундиаль примут 11 городов, от Мексики — три, от Канады — два. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины.