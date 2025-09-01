Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Астон Вилле» — Романо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо переходит в «Астон Виллу» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, руководство «Юнайтед» дало зелёный свет, и сделка будет официально оформлена в ближайшее время.

Напомним, Санчо выступает за «МЮ» с лета 2021 года. За это время он провёл 83 матча во всех турнирах, отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Контракт 25-летнего игрока рассчитан до 2026 года, его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в € 28 млн. Также футболист успел поиграть за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Челси».