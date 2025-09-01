Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Астон Вилле» — Романо

Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Астон Вилле» — Романо
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо переходит в «Астон Виллу» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, руководство «Юнайтед» дало зелёный свет, и сделка будет официально оформлена в ближайшее время.

Напомним, Санчо выступает за «МЮ» с лета 2021 года. За это время он провёл 83 матча во всех турнирах, отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Контракт 25-летнего игрока рассчитан до 2026 года, его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в € 28 млн. Также футболист успел поиграть за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Челси».

Материалы по теме
Санчо окончательно отказался от перехода в «Рому» — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android