«Байер» уволил тен Хага после двух первых туров Бундеслиги — Фабрицио Романо

Комментарии

Леверкузенский «Байер» отправил в отставку с поста главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, руководство немецкого клуба приняло решение уволить тен Хага сегодня утром.

Эрик возглавил «Байер» в конце мая. Ранее нидерландец работал в «Манчестер Юнайтед». В первых двух матчах чемпионата Германии нового сезона «аспириновые» набрали только одно очко.

В следующем матче внутреннего первенства «Байер» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» на домашней арене. Встреча состоится в пятницу, 12 сентября, начало — в 21:30 мск.

