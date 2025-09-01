Экс-игрок «Барселоны» Алексис Санчес подпишет контракт с «Севильей» — Романо

36-летний нападающий Алексис Санчес, выступавший в прошлом сезоне за «Удинезе», продолжит карьеру в испанской «Севилье». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, чилиец подпишет контракт на один год. Медицинское обследование игрока состоится сегодня, 1 сентября.

Напомним, в минувшем сезоне Санчес принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Отметим, что в Европе Алексис также успел поиграть за «Удинезе», «Арсенал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель».