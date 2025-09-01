Скидки
Александр Мостовой: Кордоба ничего не сделал — только напугал Мойзеса

Аудио-версия:
Бывший игрок сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где армейцы сыграли вничью с «южанами» — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Если взять момент с Кордобой в матче с ЦСКА, в динамике действительно показалось, что он ударил Мойзеса. Судье сложно было разобраться в этом моменте. На повторе видно, что Кордоба ничего не сделал. Да, он пошёл опасно — это было неспортивно. Кордоба только напугал Мойзеса, поэтому это только жёлтая карточка. И защитник ЦСКА сделал всё правильно — это футбольные хитрости. На его месте любой другой игрок поступил бы так же.

Я видел высказывания Кордобы по поводу возможного ухода из РПЛ из-за судейства. Поверьте, сейчас эмоции улягутся, карточку отменят, и всё будет нормально. У меня было много похожих ситуаций в карьере, когда вторую жёлтую карточку давали просто так и удаляли. Потом собиралась комиссия, и вторую карточку отменяли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА
«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА
Комментарии
