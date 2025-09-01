«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила об отставке нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера первой команды. Напомним, тен Хаг возглавил «аспириновых» в мае этого года.

В первых двух матчах чемпионата Германии нового сезона «Байер» набрал только одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «аспириновые» сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом» на домашней арене. Встреча состоится в пятницу, 12 сентября, начало — в 21:30 мск.

Тен Хаг ранее работал с «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом». Манкунианский клуб под руководством Эрика выиграл Кубок Англии и Кубок лиги. «Аякс» тен Хаг привёл к победе в чемпионате Нидерландов.