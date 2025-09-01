«Такие вещи неприемлемы». Обляков показал последствия стычки в матче с «Краснодаром»

Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков в социальных сетях продемонстрировал последствия стычки в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В одном из эпизодов игрок «быков» схватил Облякова за горло. У футболиста ЦСКА осталась небольшая ссадина.

«Всем доброе утро! Спасибо за вашу заботу и вопросы по поводу фото. Со мной всё в порядке, действительно остались следы, но ничего серьёзного. Жена, конечно, была не в восторге от такого «сюрприза», пришлось объяснять ситуацию.

Но это футбол – здесь бывают провокации, важно уметь держать себя в руках, чтобы самому не удалиться и не принести вред команде. Хотя, на мой взгляд, такие вещи неприемлемы и за рамками спортивного поведения и правил. Всем хорошего дня и мира!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.