«Такие вещи неприемлемы». Обляков показал последствия стычки в матче с «Краснодаром»

Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков в социальных сетях продемонстрировал последствия стычки в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В одном из эпизодов игрок «быков» схватил Облякова за горло. У футболиста ЦСКА осталась небольшая ссадина.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Всем доброе утро! Спасибо за вашу заботу и вопросы по поводу фото. Со мной всё в порядке, действительно остались следы, но ничего серьёзного. Жена, конечно, была не в восторге от такого «сюрприза», пришлось объяснять ситуацию.

Но это футбол – здесь бывают провокации, важно уметь держать себя в руках, чтобы самому не удалиться и не принести вред команде. Хотя, на мой взгляд, такие вещи неприемлемы и за рамками спортивного поведения и правил. Всем хорошего дня и мира!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.

