Президент «Динамо» Мх Гаджиев сообщил, что клуб получил предложение по Пальцеву

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что клуб получил предложение по защитнику Валентину Пальцеву. Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок близок к переходу в «Краснодар».

«По Пальцеву есть предложение. Не буду говорить от кого, но предложение есть, и появилось оно не вчера. Валентин нам нужен. Надо доигрывать чемпионат, а мы отдали двух своих ведущих игроков.

Не думаю, что сейчас самое время с ним расставаться, однако предложение по нему есть. Многое будет зависеть от позиции самого игрока. Мы не можем игнорировать его интересы», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

