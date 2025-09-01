Скидки
«Бавария» возобновила переговоры с «Челси» по переходу Джексона — Плеттенберг

Комментарии

Мюнхенская «Бавария» возобновила переговоры с лондонским «Челси» по переходу 24-летнего нападающего Николаса Джексона, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» отказалась от идеи с приобретением Джексона. Трудности с переходом Николаса появились после того, как «Челси» попытался отменить уже согласованную аренду игрока в «Баварию».

Причиной этого стала травма форварда лондонцев Лиама Делапа. Изначально планировалось, что мюнхенцы возьмут нападающего в аренду, после чего полностью выкупят игрока. Джексон выступает за «Челси» с 2023 года.

